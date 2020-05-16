وزارة الدفاع الجزائرية تعلن عن تدمير مخبئ للجماعات الإرهابية بمدينة قسنطينة

السبت 16 مايو 2020

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، السبت، عن تدمير مخبئ للجماعات الإرهابية بمدينة قسنطينة شرقي العاصمة.



وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن "ذلك يأتي في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات".

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وأشارت إلى أن "المخبأ، الذي عثر عليه في منطقة تيديس، الجمعة، احتوى على مسدسين آليين، و21 لغما تقليدي الصنع، وقنبلتين وكمية من الذخائر، ومواد ومعدات تفجير".

ويقود الجيش الجزائري في السنوات الأخيرة حملة كبيرة لاستهداف معاقل فلول الجماعات الإرهابية التي تشكلت تسعينيات القرن الماضي وتسببت في مقتل ربع مليون جزائري.

ويركز الجيش في مكافحة الإرهاب على "استراتيجية الضربات الاستباقية" التي مكنته من توجيه ضربات موجعة للتنظيمات الإرهابية التابعة لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في مختلف مناطق البلاد.