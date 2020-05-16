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استشهاد جندي تابع للواء حضرموت في سبيل منع القات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 16 مايو 2020

تمكنت قوة حماية الشركات، الخميس، من إفشال محاولة مسلحة لتهريب القات إلى ساحل حضرموت، استشهد على إثرها جندي تابع للواء حضرموت بمعسكر لبنة.

 

وقالت مصادر: إن "الإشتباك الذي استشهد فيه جندي تابع للواء حضرموت بمعسكر لبنة، وقع بعد أن ساهم الجندي في إفشال محاولة تهريب للقات على متن سيارة كان يقودها شخصين".

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وترحم محافظ حضرموت، فرج البحسني، على استشهاد الجندي، الذي اطلق مهربو القات عليه النار إثر إحباطه عملية التهريب.

 

وتقدم البحسني بالشكر لكافة الوحدات العسكرية والامنية لجهودها في منع تهريب القات إلى مدن ساحل حضرموت

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