شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الوفيات اليومية بكورونا في إيطاليا إلى أدنى مستوى من 9 مارس والان نبدء بالتفاصيل

قالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن عدد وفيات فيروس كورونا تراجع إلى 153 حالة اليوم السبت مقابل 242 وفاة أمس الجمعة في أدنى حصيلة منذ التاسع من مارس آذار. وأضافت الوكالة أن الإصابات الجديدة زادت 875 حالة اليوم السبت مقابل 789 أمس الجمعة. وذكرت الوكالة أن العدد الإجمالي للوفيات في إيطاليا منذ ظهور الفيروس في 21 فبراير شباط وصل إلى 31763 شخصا وهو ثالث أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا. وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 224760 ، وهي خامس أعلى حصيلة للإصابات بعد الولايات المتحدة واسبانيا وبريطانيا وروسيا.

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