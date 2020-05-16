صحة كربلاء تعلن عدم تسجيل اصابات بكورونا اليوم

وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "المحافظة لم تشهد، اليوم، تسجيل أية حالة إصابة بفايروس كورونا، علماً بأن الجهات الصحية المُختصة فيها، أرسلت 53 نموذجاً للفحص المختبري ( pcr ) ، و ( 314 ) عينة للفحص السريع ( rapid test ) ، لتوكيد حالة الإصابة من عدمها ".



وأضافت أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه الدائرة ، سعيها الجاد في احتواء الفايروس الوبائي والحيلولة دون انتشاره ، فإنها تدعو إلى ضرورة التقيد بتوصيات خليتي الأزمة المركزية والمحلية ، وتطبيق تعليمات الوقاية الصحية".

