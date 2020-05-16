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صحة كربلاء تعلن عدم تسجيل اصابات بكورونا اليوم

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أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء، السبت، عن عدم تسجيل اصابات بفيروس اليوم.
وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "المحافظة لم تشهد، اليوم، تسجيل أية حالة إصابة بفايروس كورونا، علماً بأن الجهات الصحية المُختصة فيها، أرسلت 53 نموذجاً للفحص المختبري ( pcr ) ، و ( 314 ) عينة للفحص السريع ( rapid test ) ، لتوكيد حالة الإصابة من عدمها ".

وأضافت أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه الدائرة ، سعيها الجاد في احتواء الفايروس الوبائي والحيلولة دون انتشاره ، فإنها تدعو إلى ضرورة التقيد بتوصيات خليتي الأزمة المركزية والمحلية ، وتطبيق تعليمات الوقاية الصحية".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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