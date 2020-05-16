كورونا.. تجارب دولية على الكلاب لرصد الاصابات بالفايروس

وبحسب موقع "سكاي نيوز"، فإن ستة كلاب ستشارك في هذه التجارب؛ واحد من نوع "لابرادور" والخمسة الأخرى من نوع "كوكر سبانيل".

وسيقدم الباحثون رائحة من مرضى فيروس كورونا في مستشفيات لندن، ثم سيعلمونها على تمييز رائحة المصابين عن رائحة باقي الأشخاص الذين لا يحملون العدوى.



وقدمت الحكومة البريطانية دعما ماليا قدره نصف مليون جنيه أسترليني لهذه التجارب، وستكون جزءًا من بحوث تجري لتطوير طرق بديلة في الكشف عن المصابين بفيروس كورونا.

ولا تظهر أي أعراض على أغلب من يصابون بفيروس كورونا، لكنهم ينقلون العدوى إلى غيرهم، ولذلك، يحاول العلماء الكشف عن حاملي العدوى لأجل عزلهم، حتى وإن لم تتدهور صحتهم.

وستشرف كلية لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة على إجراء هذه التجارب، في إطار التعاون مع جامعة دورهام وهيئة "داكس ميديكال ديتيكشن" وهي هيئة غير ربحية تعمل في مجال استخدام الكلاب للرصد الطبي.