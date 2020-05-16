الآلاف يتظاهرون ضد إجراءات مكافحة كورونا في ألمانيا

خرج آلاف المواطنين في مختلف أنحاء ألمانيا اليوم السبت إلى الشوارع للتظاهر ضد القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حسب الشرطة ومنظمي هذه الحملات الاحتجاجية. ويأتي تنظيم هذه المظاهرات في ألمانيا في عطلة نهاية الأسبوع للمرة الثانية على التوالي. وأكد متحدث باسم شرطة العاصمة برلين، في حديث نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية، أن السلطات رخصت بتنظيم 21 مظاهرة وسط المدينة وما يزال عدد منها مستمرا، مشيرا إلى أن عدد المشاركين في كل تجمع لم يتجاوز 50 شخصا ولم يتم رصد أي مخالفات حتى الآن.

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