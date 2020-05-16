كندا تسجّل انخفاضاً ملموساً لعدد الوفيات اليومي بكورونا

سجلت كندا، اليوم السبت، انخفاضاً ملموساً لوتيرة ارتفاع الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغ هذا المعدل 96 حالة جديدة مقابل 162 أمس الجمعة.
ويشير هذا الرقم إلى تراجع ملموس في معدل زيادة الوفيات بالفيروس في كندا على أساس يومي خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث سجلت في البلاد في إحصائية 13 أيار 160 حالة، وفي 14 أيار 128، وفي 15 أيار 162.
كما ذكرت وكالة الصحة أن "العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 1175 ليصل إلى 74993 بعد أن كان على مستوى 73818 حالة".
وبدأت الأقاليم الكندية رفع القيود التي فرضتها بسبب تفشي الفيروس مع التوجه لاستئناف مزيد من الأنشطة الاقتصادية، بينما يدفع الطقس الأدفأ أعدادا أكبر من السكان إلى الخروج من منازلهم.
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