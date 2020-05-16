بالفيديو: أصالة نصري تبكي في عيد ميلادها الـ51

غلب على احتفال الفنانة السورية، أصالة نصري، بعيد ميلادها 51 عاما، أمس الجمعة، لحظات من التأثر والدموع والخوف من التقدم في العمر.
ثم بكت المطربة السورية متأثرة عندما قالت إنها أصبحت في عمر الـ51: "كنت أخاف من عمري وغالبا أصدقائي أصغر مني".
وعادت أصالة للحديث عن عمرها، فقالت: "وجدت رقم 51 عاما ليس كثيرا على ما حققته، عشت أول مرة عندما تزوجت أول مرة كان فيها أحلى شيء وهما أبنائي، وطفولتي مع أبي أعتبرها عمر كامل رغم أنني كنت وقتها 15 عاما فقط، وحياة ثانية عندما تزوجت مرة تانية" (من المخرج طارق العريان الذي أعلنت انفصالها عنه في يناير/ كانون الثاني 2020).
وحرص عدد من أصدقاء أصالة نصري من داخل الوسط الفني على تهنئتها بعيد ميلادها، مثل شيرين عبد الوهاب ونجوى كرم وإليسا وكندة علوش، والإعلامي اللبناني نيشان، ومايا دياب.
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