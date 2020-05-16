شرطة النجدة تعتقل شخصين بتهمة السرقة جنوب شرقي بغداد

أعلنت مديرية نجدة بغداد، السبت، عن اعتقال شخصين بتهمة السرقة جنوب شرقي العاصمة. وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "دوريات شرطة نجدة الزعفرانية نفذت واجباً مشتركاً مع باقي الأجهزة الأمنية الأخرى ضمن منطقة الزعفرانية شارع الكهرباء، حيث تم القبض على شخصين قاموا بسرقة محل لبيع الموبايلات ضمن منطقة الزعفرانية الاربعة شوارع".



وأضافت أن "عملية القاء القبض جاءت إثر ورود معلومات دقيقة عن مكان تواجدهم وعثر بحوزتهم على المواد المسروقة والأدوات التي استعملت للسرقة"، مبينة أنه "تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال التحقيق".



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