رباعية نظيفة.. دورتموند يحقق انتصاره الأول في عهد كورونا

جاء الفوز بأربعة أهداف نظيفة على ملعب سيجنال إيدونا بارك في ظل غياب الجماهير عن المواجهة بسبب فيروس كورونا المميت.

بدأت المباراة بطيئة نوعًا ما ودون فرص حقيقية حتى لمست الكرة يد مدافع شالكه داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ12 قبل أن يتحقق منها الحكم ويؤكد على عدم وجود ركلة جزاء.



وظهرت الفرصة الخطيرة الأولى لإرلينج هالاند الذي استلم كرة عرضية داخل منطقة الست ياردات في الدقيقة الـ 25 من عمر اللقاء، سددها بشكل سيء بجوار القائم الأيسر.

وتصدى رومان بوركي لكرة الهدف الأول من قبل نادي شالكه في الدقيقة الـ 27 عندما تابع دانييل كاليوري كرة داخل منطقة الجزاء وسددها في المرمى لكن حارس بوروسيا دورتموند كان هناك في الموعد المناسب.

سجل هالاند الهدف الأول في الدقيقة الـ 29 من عمر اللقاء، بعد عرضية رائعة من ثورجان هازارد تلقاها البلجيكي بعد لمسة سحرية من جوليان براندت ولمسها المهاجم الشاب القادم في يناير ووضعها ببساطة في مرمى شالكه ملعنًا عن تقدم فريقه.



وأضاف رافاييل جيريرو الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 45 من عمر اللقاء بعد تمريرة سحرية تلقاها من جوليان براندت لم يجد صعوبة في وضعها بالشباك.

استمرت سيطرة بوروسيا دورتموند على مجريات الأمور في الشوط الثاني، وبدأ الفريق النصف الأخير من المباراة بنفس القوة التي ظهر عليها في أول 45 دقيقة.

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سجل ثورجان هازارد الهدف الثالث بنفسه بعدما صنع الثاني، بعد تسديدة قوية في الجانب الأيمن من المرمى فشل الحارس في التعامل معها تمامًا في الدقيقة الـ 48.

وبالرغم من التقدم بثلاثية نظيفة استمر دورتموند في الضغط على الضيوف وسجلوا الهدف الرابع عن طريق رافاييل جيريرو في الدقيقة الـ 63 من عمر اللقاء بعد تمريرة من هالاند وضعه أمام المرمى ولم يجد أي صعوبة في تسجيل الكرة بشباك شالكه.

بهذه النتيجة يصل فريق بوروسيا للنقطة رقم 54 برصيد في المركز الثاني خلف بايرن ميونخ المتصدر وفي رصيده 55 نقطة وله مباراة بالغد ضد يونيون برلين.

