استطلاع يكشف عن تراجع شعبية حزب أردوغان

كشف استطلاع جديد للرأي عن تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الذي يترأسه رجب طيب أردوغان، بنسبة 10%، وذلك منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 24 يونيو/حزيران 2018.



الاستطلاع أجرته مؤسسة “MAK” للدراسات المجتمعية واستطلاعات الرأي، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، السبت.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن نحو 25% من المصوتين سابقًا لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، باتوا غير مؤيدين لسياساته.

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وأوضحت النتائج أيضاً أن الدعم الذي يحصل عليه حزب العدالة والتنمية تراجع بنسبة 32% فقط، بينما بلغت نسبة المؤيدين للتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا نحو 36%.

‎ولفت الاستطلاع إلى أن المستقيلين من عضوية حزب العدالة والتنمية التركي انتقلوا إلى صفوف أحزاب: "الخير" بزعامة ميرال أكشينار، و"المستقبل" بزعام رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، و"الديمقراطية والتقدم" بزعامة علي باباجان، نائب رئيس الوزراء الأسبق.

‎رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة للاستطلاع، محمد علي كولات، قال معلقًا على النتائج إن حزبي "المستقبل" و"الديمقراطية والتقدم"، كانا هدفا للمنشقين عن صفوف حزب العدالة والتنمية التركي.

ويشهد الحزب الحاكم في تركيا منذ فترة سلسلة من الاضطرابات والاستقالات كان أبرزها: استقالة نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان في يوليو/تموز الماضي، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو يوم 13 سبتمبر/أيلول الماضي، وقيامها بتأسيس حزبين مناهضين للعدالة والتنمية.