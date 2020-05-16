الأمن الروسي يكشف سلسلة تهديدات بالقنابل لعيادات ومطار بموسكو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مسؤولو الأمن الروس عن سلسلة من التهديدات بالقنابل استهدفت عيادات علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، ووسائل نقل عام، ومطار في موسكو.



وقال مسؤول أمن روسي، في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية للأنباء، إنه "لم يتم تطهير العيادات المتضررة، لكن تم تفتيشها بدقة. وهناك تهديدات أيضا ضد مطار"دوموديدوفو في المدينة".

وكانت روسيا شهدت موجة مستمرة من التهديدات بالقنابل لأكثر من عام، لم يتم حتى الآن العثور على أي قنبلة، لكن التهديدات سببت في حالة من الارتباك.

واستهدفت التهديدات، الجمعة، 6 رحلات جوية بمطار دوموديفو، وتم نقل عشرات الآلاف إلى مكان آمن بسبب التهديدات.

ولم يعرف مصدر التهديدات المجهولة، التى وصل معظمها عبر البريد.

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وكانت السلطات الروسية أعلنت نهاية الشهر الماضي، إحباط مخططات إرهابية خلال عملية أمنية في مدينة إيكاترينبورج.



ونفذت عناصر المخابرات الروسية عملية مداهمة في المدينة التي تقع على سفح جبال الأورال، ما أسفر عن تحييد 3 مسلحين، بحسب وسائل إعلام محلية.



كما عثرت في موقع المداهمة على متفجرات بدائية الصنع وأسلحة، فيما لم تفد السلطات بمزيد من التفاصيل حول العملية.

وتعد مدينة إيكاتنبيرج رابع أكبر المدن الروسية، ومركز إنتاج الحديد، وتشتهر بالفنون وواحدة من المراكز الرياضية الكبرى في البلاد.