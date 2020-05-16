المغرب يسجل حالتي وفاة و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

أعلن المغرب، السبت، عن تسجيل 89 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 6741 حالة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات المستبعدة بناء على نتائج سلبية، عقب إجراء التحاليل المخصصة لرصد فيروس "كوفيد-19"، قد بلغ 78263 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، محمد اليوبي، أنه تم تسجيل حالتَي وفاة إضافيتين، ليصبح عدد الوفيات 192 حالة.

وقال إنه تم تسجيل 87 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى ما يعادل 3487 حالة.