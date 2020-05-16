المغرب يسجل 45 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة المغربية الجمعة تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 6652.



وقال محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة المغربية في التصريح الصحفي اليومي حول فيروس كورونا "توزيع الحالات الجديدة هم بالأساس مدينة الدار البيضاء بحكم بؤرة في وحدة صناعية وبدرجة أقل مدينة طنجة بحكم بؤرتين عائليتين".

وأضاف أن هذه الحالات اكتشفت في إطار تتبع المخالطين لمرضى كوفيد-19.

Advertisements

وتابع أنه لم تسجل أية حالة وفاة جديدة، ليظل عدد الوفيات 190 حالة، وتستقر نسبة الوفيات عند 2.9 في المائة.

كما تماثلت للشفاء 90 حالة جديدة ليرتفع عدد المتعافين إلى 3400 .

وقال اليوبي "الحالات التي تماثلت للشفاء تفوق الحالات النشطة التي لاتزال قيد العلاج والتتبع الصحي".

ودعا المواطنين إلى توخي مزيد من "الحيطة والحذر" لأنه "لا تزال هناك بؤر".

وقال إن "مؤشر عتبة انتشار المرض لم ينزل عن "1" أو أقل التي تمكن من التحكم أكثر فأكثر في انتشار المرض".