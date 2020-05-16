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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يقيل المفتش العام لوزارة الخارجية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المفتش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك، مما أثار انتقادات حادة من نواب ديمقراطيين بارزين بينهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.
وقال الرئيس الامريكي في رسالة الى رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي في وقت متأخر من ،مساء امس الجمعة "لم اعد اثق في قدرة المفتش العام لوزارة الخارجية في أداء مهامه".
وكتب قائلاً "ومن ثم فإنني أستخدم سلطتي كرئيس لإقالة المفتش العام لوزارة الخارجية من منصبه بقرار يسري خلال 30 يوماً من اليوم".
وأدان أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس إقالة لينيك، وأشار إليوت إنجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إلى أن القرار مرتبط بتحقيق فتحه المفتش العام بحق وزير الخارجية مايك بومبيو.
و تولى ستيف لينيك منصبه في العام 2013 في عهد إدارة الرئيس الامريكي السابق أوباما.
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