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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 3 وفيات و13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ببلادنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليمن، يوم السبت، تسجيل 3 وفيات و13 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وكتبت اللجنة عبر حسابها في "تويتر" إنه "تم تسجيل 16 إصابة جديدة مؤكدة، توزعت على 10 حالات في محافظة عدن، و 6 حالات في محافظة لحج بينها 3 وفيات".
وأشارت إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة التراكمي ارتفع منذ العاشر من نيسان/ أبريل الماضي إلى 122 حالة، بينها 18 وفاة.
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