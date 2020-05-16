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تسجيل 3 وفيات و13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ببلادنا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

تسجيل 3 وفيات و13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ببلادنا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليمن، يوم السبت، تسجيل 3 وفيات و13 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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وكتبت اللجنة عبر حسابها في "تويتر" إنه "تم تسجيل 16 إصابة جديدة مؤكدة، توزعت على 10 حالات في محافظة عدن، و 6 حالات في محافظة لحج بينها 3 وفيات".

 

وأشارت إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة التراكمي ارتفع منذ العاشر من نيسان/ أبريل الماضي إلى 122 حالة، بينها 18 وفاة.

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