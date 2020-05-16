مقتل عضو مجلس بلدية عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قتل عضو مجلس بلدية عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، جرّاء هجوم مسلح في مدينة باطمان عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه جنوب شرقي البلاد.



وقالت صحيفة "صباح" الحكومية التركية، إن خير الدين ميتي (54 عامًا)، قتل وأصيبت ابنته في هجوم نفذه مسلحون مجهولون بمنطقة "قوزلوق" بالمدينة، وفقا للعين.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الطواقم الطبية لم تستطع إنقاذ حياة ميتي، وبدأت الشرطة التركية في تحقيق واسع النطاق للقبض على المهاجمين.

بدوره قال رئيس فرع حزب العدالة والتنمية بالمدينة، عبد الله عاكف غور، إن الحادث لم يكن سياسيا، معربًا عن أمله أن يتم ضبط الجناة في أقرب وقت، وتقديمهم للعدالة.