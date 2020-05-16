سلطات الإمارات تنفي مقتل وزير خارجيتها: فبركة حسابات قطرية

نفت الإمارات رسميا صحة شائعات تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي حول مقتل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، واصفة هذه التقارير بـ"فبركة حسابات قطرية".
وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاشفي تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى "أنني تحدثت اليوم مع أخي الشيخ عبد الله بن زايد كما نتحدث كل يوم، وضحكنا مليا حول فبركات الحسابات القطرية، أدعو له دائما بالصحة والسعادة والعمر المديد، وأدعو لجيراننا بالحكمة والعقل".
وانتشرت مقاطع فيديو يظهر سيارة محترقة وقيل إن "هذه اللقطات توثق هجوما استهدف وزير الخارجية الإماراتي وأسفر عن مقتله".
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