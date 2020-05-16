الصحة الأردنية: تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس كورونا لقادمين من الخارج

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، أنّه "لم تُسجّل اليوم من داخل الأردن أيّ حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ولكن تمّ تسجيل 11 حالة إصابة قادمة من الخارج".
وأوضح أنّ "هذه الحالات توزّعت على الشكل الآتي: حالة لمواطن أردني من بين العائدين من الخارج (قادم من مدينة دبي)، 10 حالات إصابة لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري منهم 5 أردنيّين و5 من جنسيّات غير أردنيّة، تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع".
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