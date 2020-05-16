وزير خارجية ألمانيا طالب بولندا وجمهورية التشيك بفتح الحدود سريعا

طالب وزير خارجية ​ألمانيا​ ​هايكو ماس​، ​بولندا​ وجمهورية التشيك بفتح حدودهما سريعا وبشكل كامل للسماح بتدفق الأشخاص والبضائع بحرية. وأشار ماس بعد اجتماعه مع وزير خارجية ​لوكسمبورغ​ ​جان أسيلبورن​ في نقطة عبور حدودية بين مدينتي بيرل وشنغن، إلى أننا "سنرفع القيود على الحدود مع ​الدنمارك​ في الأيام القليلة المقبلة، ومن 15 حزيران لن يكون هناك المزيد من القيود على الحدود مع ​فرنسا​ و​النمسا​ و​سويسرا​، وآمل أن يتم أيضا في القريب العاجل رفع القيود الحدودية التي يطبقها حاليا أصدقاؤنا البولنديون والتشيك".

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