قافلة مساعدات روسية تصل الحسكة شمال شرقي سوريا

أفادت "​روسيا اليوم​" عن أنه صلت قافلة من المساعدات الإنسانية الروسية من قاعدة حميمم في الساحل السوري إلى ​مدينة القامشلي​ في ​الحسكة​، محملة بـ 150 طنا من المساعدات. من المقرر أن توزع المساعدات في مناطق ​شمال شرق سوريا​، وجرى تفريغ دفعة من تلك المساعدات في بلدة ​عين عيسى​. وأشارت القناة إلى أن القافلة عبرت منطقة نفوذ أميركية شرق تل تمر في الحسكة.

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