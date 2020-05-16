رئيس الوزراء العراقي يرتدي زي الحشد الشعبي

ارتدى رئيس الحكومة العراقية الجديد، ​مصطفى الكاظمي​ زي هيئة ​الحشد الشعبي​ في العراق، حيث أظهرت بعض الصور خلال زيارته لمقر الهيئة في بغداد وهو ينزع زيه المدني ويرتدي بدلاً عنه زي الحشد الشعبي العسكري.

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها رئيس حكومة عراقية بزي الحشد الشعبي، ولم يرتده من قبله رئيسا الوزراء السابقان، ​حيدر العبادي​ و​عادل عبد المهدي​.

تجدر الإشارة إلى أن هذا العمل يدل على تضامن رئيس الوزراء الجديد مع قوات الحشد الشعبي التي حررت العراق من داعش وسقط لها قتلى اليوم نتيجة تصدي لهجوم إرهابي.