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تسجيل 96 وفاة جديدة في كندا بانخفاض ملموس للحصيلة اليومية لكورونا

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سجلت كندا اليوم انخفاضا ملموسا لوتيرة ارتفاع الوفيات اليومية ب​فيروس ​ المستجد، حيث بلغ هذا المعدل 96 حالة جديدة مقابل 162 أمس الجمعة. وأفادت وكالة ​الصحة العامة​ الكندية في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية من 5499 إلى 5595 حالة، مؤكدة أن عدد الإصابات ارتفع خلال اليوم الماضي 1175 ليصل إلى 74993 بعد أن كان على مستوى 73818 حالة.

وبدأت الأقاليم الكندية رفع القيود التي فرضتها بسبب تفشي الفيروس مع التوجه لاستئناف مزيد من الأنشطة الاقتصادية، بينما يدفع الطقس الأدفأ أعدادا أكبر من السكان إلى الخروج من منازلهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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