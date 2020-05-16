دورية لأمن الدولة أوقفت قصابا في المصنع وختمت ملحمته بالشمع الأحمر

أوقفت دورية تابعة لمكتب راشيا في ​أمن الدولة​، قصابًا في منطقة ​المصنع​، يبيع لحوم أبقار غير مستوفية الشروط وبعضها من أبقار نافقة، حيث تمّ ضبط كميّة من اللحوم وتلفها؛ وقد ختمت الملحمة بالشمع الأحمر بإشارة من ​النيابة العامة​ الاستئنافية في ​البقاع​.

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