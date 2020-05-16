رئيسة بلدية اجدعبرين في الكورة أعلنت شفاء مصاب بفيروس "كورونا"

أعلنت رئيسة بلدية اجدعبرين في الكورة جوسلين البائع، "شفاء المهندس الشاب "ي. ج. ب." من فيروس "كورونا"، بعدما جاءت نتيجة الفحص الّذي أُجري له أمس سلبيّة"، مؤكّدةً أنّه "سيلتزم الحجر طيلة الفترة المطلوبة".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "باسمي واسم أعضاء البلدية، نشكره على وعيه وتعاونه مع البلدية، ونتمنّى لجميع مرضى فيروس "كورونا" الشفاء العاجل".
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