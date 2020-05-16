مصادر وزارة التربية تنفي عبر "النشرة" ما يتم تداوله عن انتهاء العام الدراسي

أكدت مصادر في ​وزارة​ التربية والتعليم العالي، لـ "​الخليج 365​" ان "التعميم الذي يتم التداول به عبر مواقع التواصل حول اعلان الوزارة انتهاء ​العام الدراسي​ مزوّر وستلاحق قضائيًّا من يشيع ​أخبار​ ملفّقة ومغلوطة".

و شددت المصادر، على أن "لا قرار بالنسبة للمدارس". و أضحت المصادر ان "​المدارس​ ستكون آخر قطاع يفتح أبوابه في مراحل فك التعبئة و​الفتح​ يتم وفق المعطيات الصحية".

و كان قد انتشر بيان مزور على وسائل التواصل الإجتماعي أفاد بأن وزارة التربية أعلنت عن إنهاء العام الدراسي الحالي.