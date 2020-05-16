أكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم العالي، لـ "الخليج 365" ان "التعميم الذي يتم التداول به عبر مواقع التواصل حول اعلان الوزارة انتهاء العام الدراسي مزوّر وستلاحق قضائيًّا من يشيع أخبار ملفّقة ومغلوطة".
و شددت المصادر، على أن "لا قرار بالنسبة للمدارس". و أضحت المصادر ان "المدارس ستكون آخر قطاع يفتح أبوابه في مراحل فك التعبئة والفتح يتم وفق المعطيات الصحية".
و كان قد انتشر بيان مزور على وسائل التواصل الإجتماعي أفاد بأن وزارة التربية أعلنت عن إنهاء العام الدراسي الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزارة التربية تنفي عبر "النشرة" ما يتم تداوله عن انتهاء العام الدراسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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