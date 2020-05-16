عقيص: جيلان تم إفقارهما بسبب فساد التركيبة

لفتت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، إلى "أنّني أفكّر في المغترب اللبناني الّذي هاجر لأنّه لم يجد فرصة عمل في وطنه، باع والده قطعة أرض لتعليمه، ظنًّا منه أنّه يخسر العقار ليربح تعليم ابنه. خسر أرضه، ثمّ خسر ابنه بالهجرة".
وأشار في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الابن اليوم وبعد سنوات، يخسر مدّخراته الناتجة عن كدّه في الخارج"، مركّزًا على أنّ "جيلَين تمّ إفقارهما، والمسبّب واحد: فساد التركيبة".
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