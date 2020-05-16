رئيس بلدية المنصف ادّعى على عسكري بتهمة التعدي وخرق التعبئة العامة

ادّعى رئيس بلدية المنصف خالد صدقة، لدى مخفر جبيل في ​قوى الأمن الداخلي​، أنّ عسكريًّا اعتدى عليه وعلى عناصر شرطة البلدية وعناصر مخفر جبيل، بعد محاولة إخراجه وأهله من شاطىء البلدة، بسبب خرقهم قرار التعبئة العامة.

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