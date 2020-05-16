الدفاع المدني: نقل جثة مواطن من ذوق مكايل إلى المستشفى

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ نقلوا جثة مواطن من ​ذوق مكايل​ - ​كسروان​، إلى "مستشفى السان لويس" في ​حارة صخر​"، موضحةً أنّه "تمّ نقل الجثة بعد حضور ​الأجهزة الأمنية​ المختصّة وإتمامها الإجراءات القانونيّة اللّازمة". إضغط للمزيد

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