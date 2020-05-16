لفتت بلدية برجا، إلى أنّ "بعد تناقل عدد من المواقع الإعلامية خبرًا مفاده أنّ بلدية برجا عمدت إلى إرسال عدد من المصابين بفيروس "كورونا" ووضعهم قيد الحجر الصحي في مبنى في بلدة الدبية، تنفي البلدية هذا الخبر جملةً وتفصيلًا".
وأكّدت في بيان، "ضرورة استقاء أي خبر منها كمصدر رسمي، علمًا أنّ الحالات الإيجابيّة المثبتة مخبريًّا، وكذلك الحالات المخالطة لها هي قيد الحجر المنزلي في بلدة برجا، وتتمّ متابعتها من قبل خليّة الأزمة بشكل يومي"، موضحةً أنّه "يتمّ متابعة جميع الحالات الصحيّة وضبطها بموجب تقارير يوميّة تصدر عن خليّة الأزمة - لجنة الصحّة".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية برجا نفت نقل مصابين بكورونا إلى مركز الحجر الصحي في الدبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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