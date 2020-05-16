بلدية برجا نفت نقل مصابين بكورونا إلى مركز الحجر الصحي في الدبية

لفتت ​بلدية برجا​، إلى أنّ "بعد تناقل عدد من المواقع الإعلامية خبرًا مفاده أنّ بلدية برجا عمدت إلى إرسال عدد من المصابين بفيروس "كورونا" ووضعهم قيد الحجر الصحي في مبنى في بلدة ​الدبية​، تنفي البلدية هذا الخبر جملةً وتفصيلًا".

وأكّدت في بيان، "ضرورة استقاء أي خبر منها كمصدر رسمي، علمًا أنّ الحالات الإيجابيّة المثبتة مخبريًّا، وكذلك الحالات المخالطة لها هي قيد ​الحجر المنزلي​ في بلدة برجا، وتتمّ متابعتها من قبل خليّة الأزمة بشكل يومي"، موضحةً أنّه "يتمّ متابعة جميع الحالات الصحيّة وضبطها بموجب تقارير يوميّة تصدر عن خليّة الأزمة - لجنة الصحّة".