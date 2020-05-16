قوى الأمن: تذكير بمنع سير كل المركبات العمومية والخصوصية غدا إلا المستثناة

ذكّرت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بناءً لقرار ​وزارة الداخلية والبلديات​، أنّه "يُمنع سير كل المركبات العموميّة والخصوصيّة (مفرد - مزدوج)، يوم غد الأحد 17 أيار 2020، إلّا المستثناة منها". ودعت إلى "التبليغ عبر الرقم 112، لدى التحقّق من أي مخالفة". إضغط للمزيد

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