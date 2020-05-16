وفد من "رابطة أبناء بيروت" زار ضريح المفتي الراحل حسن خالد

أشارت "رابطة أبناء بيروت"، أنّ "وفدًا منها شارك في إحياء الذكرى الـ31 لاغتيال المفتي الشيخ حسن خالد، أمام ضريحه في جوار مقام الإمام الأوزاعي في منطقة الأوزاعي، حيث تليت الفاتحة عن روحه".
وذكرت في بيان، عددًا من الّذين زاروا الضريح للمناسبة، وهم إلى جانب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، القاضي أحمد درويش الكردي، الشيخ وليد أبو القطع، أعضاء من مجلس بلدية بيروت، وفد من "حركة الناصريين المستقلين - المرابطون"، وفد من هيئة الإغاثة البيروتية، ورئيس المجلس الثقافي الإنمائي لمدينة بيروت محمد العاصي.
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