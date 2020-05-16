وفد من "رابطة أبناء بيروت" زار ضريح المفتي الراحل حسن خالد

أشارت "رابطة أبناء بيروت"، أنّ "وفدًا منها شارك في إحياء الذكرى الـ31 لاغتيال المفتي الشيخ ​حسن خالد​، أمام ضريحه في جوار مقام الإمام الأوزاعي في ​منطقة الأوزاعي​، حيث تليت الفاتحة عن روحه".

وذكرت في بيان، عددًا من الّذين زاروا الضريح للمناسبة، وهم إلى جانب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ ​عبد اللطيف دريان​، القاضي ​أحمد درويش الكردي​، الشيخ وليد أبو القطع، أعضاء من مجلس ​بلدية بيروت​، وفد من "حركة الناصريين المستقلين - المرابطون"، وفد من هيئة الإغاثة البيروتية، ورئيس المجلس الثقافي الإنمائي لمدينة بيروت ​محمد العاصي​.