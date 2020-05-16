تعيين كريم درويش أمينا عاما لمجلس الأعمال اللبناني في الكويت

أعلن القائم بالأعمال في سفارة لبنان في الكويت جان معكرون، أنّ "مجلس الأعمال اللبناني في الكويت قد عيّن بالتوافق كريم عادل درويش أمينًا عامًّا للمجلس، بناءً على المداولات مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وسندًا للمادّة الرابعة من النظام التأسيسي للمجلس.
وبذلك يكون قد اكتمل تعيين الهيئة الإداريّة لمجلس الإدارة التأسيسي، المؤلّف من: علي خليل رئيسًا، محمد ناجيا نائبًا للرئيس، شارل يونس نائبًا للرئيس وأمينًا للصندوق، وكريم درويش أمينًا عامًّا.
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