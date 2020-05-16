ضاهر: إستغربت ردات الفعل من دعوة استبدال وظائف يشغلها أجانب بلبنانيين

أشار النائب ​ميشال ضاهر​ إلى أنه استغرب "ردات الفعل و الاستهجان من الدعوة لاستبدال الوظائف التي يشغلها أجانب بلبنانيين. فكما يبدو و للأسف أن غالبية الناس ما زالت تجهل مدى عمق ​الأزمة​ التي نواجهها نتيجة تفلّت السياسات المالية السابقة التي أوصلتنا الى شفير المجاعة".

و سأل خلال تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي: "متى نبدأ بتقبّل الحقيقة مهما كانت قاسية ومرة؟"