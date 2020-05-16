أعلنت بلدية كوسبا - الكورة في بيان، "تأكيد أوّل إصابة بفيروس "كورونا" في البلدة لمساعدة منزليّة، وهي موجودة منذ يوم الثلثاء في "مستشفى طرابلس الحكومي"، وقد أبلغت البلدية وزارتَي الصحة العامة والداخلية والبلديات".
ولفتت إلى "أنّها ستقوم اليوم بإجراء ثلاثة فحوص لأشخاص قد تخالطوا مع المصابة غير أصحاب المنزل الّذين تعمل لديهم، والّذين قد أجروا فحوصهم البارحة، وهم بانتظار النتيجة يوم غد، كما أنّهم في الحجر المنزلي الإلزامي".
وطلبت البلدية من كلّ شخص قد تخالط مع المصابة، أن "يبلغها على الرقم 445744- 03 لكي تجري له الفحص"، داعيةً إلى "ضرورة التزام المنازل".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية كوسبا: تأكيد أول إصابة بفيروس "كورونا" لمساعدة منزلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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