أحمد الحريري زار ضريح المفتي خالد ممثلا سعد الحريري ووضع إكليلا من الزهر

زار الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، ممثّلًا رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ضريح مفتي الجمهورية الراحل الشيخ حسن خالد في منطقة الأوزاعي، لمناسبة الذكرى الـ31 لاغتياله، حيث وضع إكليلًا من الزهر وقرأ الفاتحة عن روحه، يرافقه مستشار الحريري للشؤون الإسلامية الشيخ علي الجناني ومنسق عام بيروت سامر سوبرة.
وكان قد لفت أحمد الحريري، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "في مثل هذا اليوم المشؤوم، نشعر بعمق الخسارة الوطنيّة والدينيّة والإنسانيّة باغتيال المفتي الشهيد حسن خالد. وندرك ما أحوجنا إليه وإلى مواقفه الشجاعة الّتي قضى على درب الدفاع عنها وعن سيادة لبنان وعروبته"، مشيرًا إلى أنّ "31 عامًا وذكراه تستعيد تاريخًا من الاعتدال والعمل الصادق من أجل وحدة اللبنانيّين".
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