أحمد الحريري زار ضريح المفتي خالد ممثلا سعد الحريري ووضع إكليلا من الزهر

زار الأمين العام لـ"تيار المستقبل" ​أحمد الحريري​، ممثّلًا رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، ضريح مفتي الجمهورية الراحل الشيخ ​حسن خالد​ في ​منطقة الأوزاعي​، لمناسبة الذكرى الـ31 لاغتياله، حيث وضع إكليلًا من الزهر وقرأ الفاتحة عن روحه، يرافقه مستشار الحريري للشؤون الإسلامية الشيخ علي الجناني ومنسق عام ​بيروت​ سامر سوبرة.



وكان قد لفت أحمد الحريري، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "‏في مثل هذا اليوم المشؤوم، نشعر بعمق الخسارة الوطنيّة والدينيّة والإنسانيّة باغتيال المفتي الشهيد حسن خالد. وندرك ما أحوجنا إليه وإلى مواقفه الشجاعة الّتي قضى على درب الدفاع عنها وعن سيادة ​لبنان​ وعروبته"، مشيرًا إلى أنّ "31 عامًا وذكراه تستعيد تاريخًا من الاعتدال والعمل الصادق من أجل وحدة اللبنانيّين".