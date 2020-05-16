مجهولون يسرقون سيارة قرب مبنى الصادرات في بعلبك

اقدم مجهولون اليوم على ​سرقة سيارة​ ​هوندا​ أكورد 1990 تحمل رقم 128775/ز من ​بعلبك​ قرب مبنى بنك الصادرات عائدة للمواطن ع. ق. ع. إضغط للمزيد

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