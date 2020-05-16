تعرف على خطوات الدولة لدعم الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الدولة والحكومة منذ بداية أزمة فيروس كورونا على توجيه الأولوية الكاملة للأطقم الطبية وتقديم كافة أوجه الدعم لهم فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم هذه الفئة بصفتها الصف الأول فى مكافحة فيروس كورونا وتقديرا لدورهم وتضحياتهم .
و فى هذا الصدد خرجت مجموعة من التوصيات للحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسى ، نستعرض أبرزها:
- تم الانتهاء من مشروع قانون لزيادة فئات بدل المهن الطبية، 75%
- كما نص أيضا على رفع سن الإحالة إلى المعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلاً من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم.
- تم التوجيه بتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة لمستشفيات العزل
- تم التأكد من تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة وأعلى معايير مكافحة العدوى بها
- التوجيه بإنشاء صندوق لكوارث المهن الطبية
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