شكرا لقرائتكم خبر عن مرشد الإخوان حسن البنا " تحت المراقبة " في وثائقيات شريف عارف "حقيقة في دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف اليوم في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان، جانباً من الاتصالات المريبة لمؤسس جماعة الاخوان ومرشدها الأول حسن البنا مع أجهزة المخابرات البريطانية.

يقول الكاتب شريف عارف إنه فى الوقت الذى كانت فيه جماعة الإخوان «تهادن» رأس السلطة المتمثل فى الملك فاروق عام 1948، كان محمود فهمي النقراشى رئيس الحكومة ووزيرالداخلية ورجاله على الجانب الآخر يرصدون تحركات عناصر الإخوان فى محاولة لكشف أسرار التنظيم الخاص للجماعة، والذى كان يقوم بتنفيذ غالبية العمليات تحت مسمى «الكفاح المسلح»!



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ويضيف شريف عارف أنه يملك وثيقة نادرة تثبت أن البوليس السياسى قد وضع المرشد العام للجماعة، الشيخ حسن البنا، «تحت المراقبة» أثناء حرب فلسطين! .. الوثيقة عبارة عن تقرير صادر من ضابط الاتصال بقسم البوليس السياسى بمحافظة الإسماعيلية الصاغ ( الرائد) شريف العبد باجراءات متابعةة لزيارات البنا الى الاسماعيلية لوجود شبهات حول إتصاله بضابط بالمخابرات البريطانية يدعى " ليز"..

يذكر أن شريف عارف هو كاتب صحفي بصحيفة " المصري اليوم"، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة .