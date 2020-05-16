شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاكات أردوغان .. تقرير يكشف وفاة طفل بالسرطان بعد رفض تركيا علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهاكات مستمرة يمارسها النظام التركي، ضد الأطفال في تركيا، والتي كان آخرها وفاة الطفل المريض بالسرطان أحمد برهان أتاج، والتي شغلت قصته الرأي العام، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد رفض أردوغان علاجه الأمر الذى تسبب في وفاته.

وكشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت، أن الطفل الصغير المريض توفى نتيجة الإهمال وعدم علاجه، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول انتهاكات النظام التركي، وجرائمه المستمرة، حيث اتهم لاعب كرة السلة التركي الشهير أنيس كانتر، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتسبب بوفاة الطفل أحمد برهان آتاج المصاب بالسرطان.

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وقال لاعب السلة التركي، أن الطفل الصغير توفي بعد "رفض أردوغان علاجه، أو السماح له بالسفر مع والديه، والغاء حجوزاتهم لأنهم من المنتقدين للرئيس".

وذكر اللاعب التركي عبر تويتر ، حسبما ذكر التقرير قائلا :"توفي صديقي الصغير أحمد بمرض السرطان قبل يومين.. بعد رفض معالجته في أوروبا من قبل الديكتاتور أردوغان لمجرد أن والديه ينتقدانه".

يذكر أن الطفل الصغير أحمد برهان، توفي فى مدينة مارسين الواقعة جنوب تركيا بعد رفض السلطات التركية طلب والدته السماح لها بمغادرة البلاد برفقة ابنها ليتلقى العلاج في الخارج.