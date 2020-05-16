شكرا لقرائتكم خبر عن صحفية تركية تكشف: نظام أردوغان يلاحق المعارضات بالرسائل الجنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نفشين مانجو، صحفية تركية، إن أتباع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، قاموا بإرسال رسائل تحرش تحوي محتوى فاضحًا، فضلًا عن مضامين جنسية، إلى خصومهم ومعارضيهم، وذلك ضمن المضايقات التي يشنها رجال أردوغان ضد المعارضين.

وأعربت نفشين مانجو، عن غضبها من المنشورات الفاضحة المرسلة إليها من حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لعناصر مقربة من الحكومة، وذلك حسبما ذكر موقع تركيا الآن.

ولفتت الصحفية نفشين مانجو بأن رسائلَ فاضحة وصلتها من قبل بعض الأسماء التابعة لحزب العدالة والتنمية، وأشارت إلى أنها تتجاوز القواعد الأخلاقية والحياء وتصل إلى التحرش الجنسي.

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وسخرت مانجو من القواعد الأخلاقية بوسائل التواصل الاجتماعي، التي أعلن عنها في الأيام الماضية نائب حزب العدالة والتنمية ماهر أونال، ولفتت الانتباه إلى بعض الرسائل الموجهة إليها، التي تحمل مضامين تحرش جنسي.