خروج 5 حالات بعد التعافي من كورونا في مستشفى العزل بقها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
أعلن مستشفى العزل بقها، بمحافظة القليوبية، خروج 5 حالات جديدة من المستشفى، بعد تعافيهم من فيروس كورونا، وثبوت سلبية العينات الخاصة بهم مرتين متتاليتين، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 193 شخصًا.
وأوضحت الدكتورة سعاد حتاتة مدير الفريق الطبي بمستشفي العزل، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحالات التي تتعافى تخضع لعمل مسحتين لهم على مدار يوميين متتاليين، للتأكد من تعافيهم بعد إثبات سلبية العينات.
وأشارت إلى أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة، وأنه يجري عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري تطبيقًا لبروتوكول العلاج المصري.
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