تعليم المنيا: 99% من الطلاب سلموا الأبحاث.. والاثنين آخر موعدر

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، اليوم السبت، أن نسبة تسليم المشروعات البحثية للطلاب اقتربت من 99%، موضحة أنه جرى مد فترة تسليم المشروعات إلى يوم الاثنين المُقبل الموافق 18 مايو الجاري، حرصًا على مصلحة الطلاب وتجنبًا لبعض المشكلات الناتجة عن عدم تسليمها.

وتابع الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، انتظام سير أعمال استلام المشروعات البحثية الورقية من الطلاب، داخل عدد من المدارس تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة انتظام سير العمل وإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وتفقد نائب المحافظ مدرسة البرجاية 1 و 3 للتعليم الأساسي، والإعدادية المشتركة، وفصول البرجاية الثانوية، ووجه بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.