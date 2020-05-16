في يوم واحد.. ضبط 5688 شخصًا خرقوا الحظر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: نظمت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات مكبرة على مستوى الجمهورية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشاره. وتكللت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 5688 شخصًا مخالف لقرار حظر المواطنين، 1390 سيارة مخالفة، 139 دراجة نارية مخالفة، 174 مركبة "توك توك" مخالفة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

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