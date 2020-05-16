ظهور نتيجة العينة الأولى لنائب رئيس جامعة أسيوط بعد إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

ظهرت نتيجة تحليل مسحة أجريت بمعامل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، للدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، وجاءت سلبية، وذلك بعد أيام من نقله للحجر الصحي بمستشفي الراجحي الجامعي.

وقال مصدر مسئول بمديرية الصحة بأسيوط، لـ"الخليج 365": "نائب رئيس جامعة أسيوط، جرى نقله للحجر الصحي عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأن حالته الصحية مطمئنة ويخضع لبروتوكول العلاج ويتماثل للشفاء ويتبقى مسحة أخرى له خلال أيام حتى يتم التأكد تماما من شفائه وخروجه.

وتوجه الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، بالشكر لكل من حاول الاطمئنان عليه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه للعلاج والرعاية الطبية داخل مستشفى الراجحي الجامعي.

وقال نائب رئيس جامعة أسيوط، في تدوينه له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من داخل مستشفى العزل: "شكرًا لكم على حبكم ومشاعركم النبيلة ومساندتكم لي فور علمكم بإصابتي بفيروس كورونا.. أنا بخير والحمد لله وحبكم لي زادني قوة وعزيمة وإرادة.. نعم الحب سر الحياة.. سر حياتي أنا شخصيًا.. وليعلم الجميع أن حب الناس هو بروتوكول العلاج الحقيقي".

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وأكد "شحاتة" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد: "علمت بإصابتي بمحض الصدفة، وتحدثت مع الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، برغبتي في إجراء التحاليل الخاصة للاطمئنان على صحتي بعد ارتفاع درجة حرارتي".

وأضاف نائب رئيس الجامعة: "بعد إجراء التحاليل بمعامل وزارة الصحة لزوجتي وأبنائي، أظهرت النتائج سلبية العينات وإيجابية العينة الخاصة بي، فأخبرني وكيل وزارة الصحة بأخذ عينه أخرى لي والتي أظهرت إيجابيتها".

وأوضح الدكتور "غريب"، أنه بعد التأكد من إيجابية العينات قررت تجهيز شنطة الملابس وتوجهت إلى مستشفى الراجحي الجامعي والمخصص للعزل، احترامًا للإجراءات والتعليمات المتبعة في ذلك الشأن.

وأشار غريب، إلى أنه لا يعرف مصدر إصابته، كونه يتواجد بشكل دائم في مكتبه بالمبنى الإداري للجامعة، بالإضافة إلى الإشراف على تجهيز المدن الجامعية بعد قرار تحويلها مستشفى عزل لمصابي فيروس كورونا، مؤكدًا أنه كان يمارس الرياضة يوم الأحد الماضي ولم تظهر عليه أي أعراض، فضلًا عن مشاركته في مناقشة رسالة ماجستير".