بالصور.. عاصفة ترابية تجتاح أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

شهدت محافظة أسوان، اليوم السبت، حالة من الطقس السيئ، بدأت برياح شديدة محملة بالرمال والأتربة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية وخاصة على الطرق الصحراوية.

من جانبها رفعت محافظة أسوان درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ وأي تداعيات محتملة لها.

وأصدرت المحافظة تحذيراتها للسائقين بضرورة توخي الحذر وخاصة المسافرين على الطريق الصحراوي الغربي "أسوان – القاهرة" وطريق أبو سمبل.