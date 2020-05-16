محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
شهدت محافظة أسوان، اليوم السبت، حالة من الطقس السيئ، بدأت برياح شديدة محملة بالرمال والأتربة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية وخاصة على الطرق الصحراوية.
من جانبها رفعت محافظة أسوان درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ وأي تداعيات محتملة لها.
وأصدرت المحافظة تحذيراتها للسائقين بضرورة توخي الحذر وخاصة المسافرين على الطريق الصحراوي الغربي "أسوان – القاهرة" وطريق أبو سمبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. عاصفة ترابية تجتاح أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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