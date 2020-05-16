بالصور- أمطار متوسطة على طريق "قنا – سفاجا".. والمحافظ: مخرات السيول جاهزة

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي :

تلقت غرفة إدارة الأزمات المركزية في محافظة قنا، ظهر اليوم السبت، إخطارًا بهبوب عواصف ورياح في عدد من مراكز المحافظة، نتيجة موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد.

وشهد طريق "قنا – سفاجا" الصحراوي الشرقي سقوط أمطار متوسطة، متأثرة بطقس سلسلة جبال البحر الأحمر، بينما لم تستقبل غرفة الأزمات أي بلاغات بوقوع ضحايا أو مصابين نتيجة موجة الطقس السيئ.

من جانبه تفقد اللواء أركان حرب أشرف غريب الداودي محافظ قنا، مخرات السيول في عدد من مراكز المحافظ وأكد على جاهزيتها الكاملة للاستقبال أي موجات للأمطار الغزيرة، كما وجه رؤساء المدن والقرى باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من مخاطر موجة التقلبات الجوية.