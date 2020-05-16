ليبيا تسجل إصابة جديدة بكورونا

سجلت ليبيا اليوم السبت إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لموقع روسيا اليوم. وقال بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم يوم السبت 56 عينة. المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم يوم السبت 56 عينة. وكانت النتائج علي النحو الآتي :

1 - عدد (55) عينة سالبة

2 - عدد (1) عينة موجبة " حالة جديدة" وبهذا تصبح الإحصائيات على النحو التالي :

- إجمالي الإصابات: 65

- الحالات النشطة: 34

- المتعافين: 28

- الوفيات: 3

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