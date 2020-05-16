رئيس وزراء إسبانيا يطالب بتمديد الطوارئ لمدة شهر إضافي بسبب "كورونا"

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اعتزامه الطلب من البرلمان الإذن بتمديد حالة الطوارئ لمدة شهر إضافي بعد انتهائها في 20 مايو الجاري، في إطار مواجهة تفشي وباء كورونا، وفقًا لروسيا اليوم.

وأكد سانشيز، في مؤتمر صحافي، نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، اليوم السبت، أنه "سيطلب من البرلمان الأذن بإصدار تمديد جديد لحالة الطوارئ، للمرة الخامسة والأخيرة، ولمدة شهر واحد بدلا من خمسة عشر يوما"​​​.

وطالب سانشيز بضرورة التوصل إلى "إجماع" في

النقاش والتصويت على التمديد الجديد الذي سيعقده البرلمان الإسباني الأربعاء المقبل.

ووافق البرلمان الإسباني في 6 مايوعلى تمديد الطوارئ لمدة أسبوعين، وتنتهي في 20 مايو.

وفي حال وافق البرلمان الإسباني على طلب رئيس الوزراء، وصوت بتمديد الطوارئ فمن المفترض أن تمتد حالة الطوارئ إلى 19 يونيو المقبل.

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وتلك هي المرة الخامسة التي يطالب فيها رئيس الوزراء بمد حالة الطوارئ، برغم

تزايد التظاهرات والاحتجاجات التي تطالب بإنهاء الطوارئ في البلاد.

وسجلت إسبانيا، اليوم السبت، أدنى معدل للإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ أكثر من شهر بإحصاء 104 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 27563، و515 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 230698.

وفرضت السلطات الإسبانية، بداية من الرابع من مايو الجاري، ارتداء الكمامات في المواصلات العامة، وقامت الحكومة بتوزيع أكثر من 14 مليون كمامة على المنظمات غير الحكومية، ونقاط المواصلات العامة، والمجالس البلدية، لمواجهة تفشي الوباء القاتل.

هذا وطبقت إسبانيا إجراءات العزل العام للمرة الأولى في الرابع عشر من مارس الماضي.