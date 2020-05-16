6 معلومات عن جامعة الباحة في السعودية

أجرت جامعة الباحة بالمملكة العربية السعودية، 1524 اختبارًا عن بعد لأكثر من 22 ألف طالب، وذلك عبر برنامج "رافد".

وأوضحت الجامعة أن الطلاب والطالبات في مختلف الكليات والتخصصات الأحد الماضي أداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي، التي جرى تقديمها بشكل إلكتروني .

وتقدم إليكم "بوابة الوفد" أهم المعلومات الخاصة حول جامعة الباحة.

- جامعة حكومية سعودية أنشئت في سنة 1426 هـ، وتضم خمسة عشرة كلية موزعة على محافظات منطقة الباحة.

- تقع الجامعة في منطقة الباحة جنوب المملكة العربية السعودية.

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- تقدم الجامعة سنة تحضيرية يقدم فيها مقررات متميزة يتقن فيها الطالب عدة مهارات من ضمنها مهارات التفكير العلمي ومهارات التعلم ومهارات تقنية المعلومات ومهارت الإتصال واللياقة البدنية.

- قامت الجامعة بإقامة اتفاقيات تعاون مع جامعات خارجية متميزة مثل جامعة أوهايو الأمريكية وجامعة أوبسالا السويدية في مختلف المجالات - بهدف التـطوير والاستفادة من الخبرات التي

من شأنها تطوير وتحسين مخرجات التعليم العالي.

- تقدم الجامعة التي صدرت الموافقة السامية بتأسيسها في عام 1426هـجريا برامجها من خلال 23 قسماً علمياً تتوزع على 12 كلية.

- تضم كليات كلية الصيدلة الإكلينيكية (السريرية) وكلية الهندسة وكلية العلوم الإدارية والمالية وكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية الطب بالباحة وكلية طب الأسنان وكلية العلوم وكلية العلوم الطبية التطبيقية وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات وكلية الآداب والعلوم بالمخواة وكلية التربية وكلية الآداب والعلوم ببالجرشي وكلية المجتمع وكلية الآداب والعلوم بالمندق وكلية العلوم والآداب بقلوة وكلية الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر.